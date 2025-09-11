Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Гуцанов след инцидента в Русе: Даниел Митов не трябва да подава оставка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:58Коментари (0)49
© bTV
"Не считам, че г-н Митов трябва да подаде оставка. Нека да се изяснят всички обстоятелства и тогава да се вземат решения и мерки“. Това каза министърът на труда и социалните грижи Борислав Гуцанов по bTV за случая в Русе, при който полицейският началник на града влезе в болница след предполагаем тежък побой.

Припомняме, че оставката на вътрешния министър Даниел Митов беше поискана от "Да, България“ след като изтекоха още записи от нощта на нападението, за които се предполага, че уличават версията на МВР като неточна и че първи удар е дошъл именно от придружителя на полицейския началник, а не от младежите в колата.

А предстоящият вот на недоверие към кабинета Гуцанов определи като "най-силното оръжие на опозицията“ – но само, ако не се прекалява.

"Вот на недоверие след вот на недоверие, тука вече става една деградация на този инструмент и всяко едно вслушване в опозицията е изключително важно и полезно, защото тя има какво да каже. Но и постоянно това да се прави, не считам, че води до нещо добро“, уточни той.

Попитан за "домовете на ужасите“ – които месеци наред втрещяваха обществеността с кадрите на насилие и тормоз върху възрастните хора, вписани в тях, министър Гуцанов отговори:

"670 проверки сме направили и ако не бяхме двамата министри – на правосъдието, Георгиев, и аз – разбира се, с подкрепата на премиера, никога нямаше да могат да бъдат разкрити тези домове. От тези 670, 12 дома са закрити, 17 лиценза са отнети, 400 наши майки, бащи, дядовци и баби са преместени по един нормален ред да имат през болници и в други заведения. Всички 81 дома, които са държавни, ние сме ги предоставили на общините, и в момента извършваме ремонт за 383 милиона и това са европейски средства по ПВУ, които иначе щяха да бъдат загубени, ние сме дали тези средства на кметовете, от тях зависи сега. 331 милиона даваме за нови услуги – които са за изграждане на нови сгради, трябва да бъдат изградени до 30 юни догодина“.

И уточни, че през следващия месец ще бъдат разкрити 9 дома за възрастни.

Още по темата: общо новини по темата: 1048
11.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/175 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Кабинетът "Желязков"
Войната в Украйна
България и Войната в Украйна
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: