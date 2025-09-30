Гуцанов при посрещането на Ружди Ружди: България празнува!

© Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов посрещна на летище "Васил Левски“ параолимпиеца Ружди Ружди, който спечели световната титла в тласкане на гюле на първенството в Делхи, Индия.



"Последните дни България празнува волейболните световни вицешампиони, но България празнува и титлата на Ружди Ружди", каза министър Гуцанов. Той отбеляза, че успехите на нашия параолимпиец показват силата на човешкия дух. "Ружди успя да спечели 14 титли – 6 световни, 6 европейски, 2 олимпийски. Това наистина показва, че човек, когато има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко“, заяви още социалният министър.



На летище "Васил Левски“ атлетът се придвижи с електрическо моторче, прикрепено към ринговата му количка, което е осигурено по проекта на Министерството на труда и социалната политика "Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Приспособлението помага да не се натоварват ръцете на човека в количката.



"Усещам, че мога още и затова продължавам“, обясни Ружди кое го мотивира да остане в големия спорт. Той коментира и второто място на волейболистите, които също се прибраха днес след триумфа си на Световното първенство във Филипините: "Следяхме представянето им, това е голяма работа!“.