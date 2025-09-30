ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гуцанов при посрещането на Ружди Ружди: България празнува!
"Последните дни България празнува волейболните световни вицешампиони, но България празнува и титлата на Ружди Ружди", каза министър Гуцанов. Той отбеляза, че успехите на нашия параолимпиец показват силата на човешкия дух. "Ружди успя да спечели 14 титли – 6 световни, 6 европейски, 2 олимпийски. Това наистина показва, че човек, когато има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко“, заяви още социалният министър.
На летище "Васил Левски“ атлетът се придвижи с електрическо моторче, прикрепено към ринговата му количка, което е осигурено по проекта на Министерството на труда и социалната политика "Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Приспособлението помага да не се натоварват ръцете на човека в количката.
"Усещам, че мога още и затова продължавам“, обясни Ружди кое го мотивира да остане в големия спорт. Той коментира и второто място на волейболистите, които също се прибраха днес след триумфа си на Световното първенство във Филипините: "Следяхме представянето им, това е голяма работа!“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: