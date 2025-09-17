ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гуцанов: Започва реална работа по връщането на сънародниците ни от чужбина
"МС прие решение, с което реално започва работа по връщането на наши сънародници, които са в чужбина. Наблягаме на българските общности в определени държави, които да успеем да привлечем обратно в нашата страна", заяви Гуцанов.
Програмата се казва "Избирам България". Целта е да се помогне на демографската криза, която оказва своето влияне върху икономиката.
В четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на електонни заявления от хора, които искат да се включат в инициативата. Могат да кандидатстват българи, които са били поне година в чужбина през последните 18 месеца или завършили своето образование в чужбина през последната година и половина.
"Интересът е огромен, още преди да сме стартирали", каза още министърът.
"Цялата инициатива излиза над 26 млн. лв: информация и по-добър достъп до пазара на труда чрез Агенцията по заетостта, осигуряване на помощ за преместване на покъщнината до 10 хил. лв., но когато са се върнали в България и са работили поне 6 месеца. Могат да получават и малко над 400 лв. помощ за квартира, когато вече са започнали работа", обясни Гуцанов.
"Предлага се обучение на български език за членовете на семействата, които са чужди граждани. Затова сме включили и различни други министерства към тази инициатива - на образованието и на здравеопазването", допълва той.
“Половин година след завръщането всеки ще може да кандидатства и да получава 30% от 6 средни работни заплати от сектора, в който работи и след 12 месеца - 50%. Идеята е хората да се върнат в България и да има работни места, да дадат своя принос за икономиката на страната ни и едва тогава да се получат тези стимули за преместване на покъщнината и изброените проценти", каза министърът.
“Това е първата част от инициативата. Това, което предстои, е да се направи подобна програма за преместване на български граждани от по-големите населени места към по-малките. Излишно е да казвам, че обезлюдяването е огромен проблем за страната ни през последните 30 години. Това е първият кабинет, който предприема реални стъпки към връщане на наши граждани обратно в пределите на България", заключи Гуцанов.
