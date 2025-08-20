Новини
Гуцанов: Всяко дете заслужава равен старт, приемната грижа им го дава
Автор: Илиана Пенова 09:31Коментари (0)49
©
"Справедливостта е нещо, което най-много липсва в нашето общество. А най-важна е справедливостта към децата - да имат равен шанс в живота с всяко друго дете.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов при откриването на изложбата "ПроменениТе – животът след приемната грижа“ в Централни хали.

Министър Гуцанов отбеляза, че приемната грижа е начинът децата, останали без подкрепа в семейството, да получат шанс за равен старт.

Фото портретите показват лицата на млади хора, живели в приемни семейства и успели да сбъднат мечтите си.

"Ако минете през изложбата и прочетете написаното, ще усетите каква положителна промяна е настъпила за тях благодарение на приемната грижа. Без подкрепата на техните приемни родители съдбата на тези деца не би била такава“, каза министърът.

Изложбата, в чието откриване се включи и заместник-министър Иван Кръстев, се организира от Националната асоциация по приемна грижа и ще остане в Централни хали до 3 септември 2026 г. По време на откриването бяха прожектирани и кратки видеа с младежите – лица от изложбата, които споделяха какво са получили от приемната грижа и какви са мечтите им. Повечето искат да се занимават със социални дейности, педагогика и психология, за да помагат и те на нуждаещите се, както са помогнали на тях.

"Дано повече хора да видят, да усетят и да разберат, че всяко дете има правото на равен шанс и всяко дете има много да даде на обществото. Всяко дете мечтае, стреми се и заслужава да живее живота си по най-добрия начин", призова министър Гуцанов. Той благодари на всички, които отварят не само домовете, но и сърцата си за децата, останали без родителска грижа.

