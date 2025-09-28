Гуцанов: Не трябва да се вдигат каквито и да е данъци!

© "В този момент не трябва да се вдигат каквито и да е данъци и налози“, заяви социалният министър Борислав Гуцанов пред БНТ. По думите му Бюджет 2026 ще бъде изготвен така, че да не натоварва допълнително семейните бюджети и да осигури социална стабилност за гражданите.



Социалният министър поздрави националния отбор по волейбол за спечелените сребърни медали.



"Днес всичко е волейбол и браво на момчетата. Отдавна не ни се беше случвало такава радост и дано не само спортът е този, който ни обединява, но да има и национална цел, която да ни обединява“, каза социалният министът.



По думите му демографската криза е нещо, което трябва да ни обедини, за да може да я преодолеем.



"Ако искаме да има България много по 1300 години, ако искаме да имаме българска нация, дано това да е нещо, което да ни събере и да бъдем наистина като снопа стрели – всички го учим в първи клас и всички го забравяме, докато сме на някакви позиции, нещо зависи от нас. Дано тази есен е различна.“



Той коментира и това, че предстои да бъде изготвен първият държавен бюджет в евро. Гуцанов изрази надежда, че ще се постигне консенсус между партньорите в управлението.



"Ако искаме наистина да не сме в постоянни цикли от избори, трябва да се намерят балансите и виждате през тези 9 месеца ги намираме тези баланси. Много по-разумно е да има редовно управление, отколкото отново този период с 8 поредни избора, който видяхме къде ни докараха.“