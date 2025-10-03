Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора

© С 20 щатни бройки ще се увеличи числеността на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ), след като днес правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това ще позволи да бъде засилен контролът, с който се гарантира, че предоставяните в социалните услуги грижи и условията на живот отговарят на стандартите. Допълнителните места ще бъдат осигурени за сметка на свободни щатни длъжности от Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“. Това съобщават от МТСП, цитирано от "Фокус".



Осигуряването на достойни условия на живот за хората в уязвима ситуация, нуждаещи се от подкрепа, е приоритет на министър Борислав Гуцанов. По време на парламентарен контрол министърът обясни, че до средата на 2026 г. трябва да приключи реновирането на съществуващите 81 дома за стари хора, за да могат те да отговарят на новите стандарти за качество. Ремонтите се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.



"Във връзка с поетата от мен инициатива за разкриване на нови домове 115 общини са дали предложения за публични сгради, чието предназначение може да бъде променено. В момента колегите от АКСУ правят оглед на тези над 200 обекта. Ще видим кои могат с относително малко пари от държавата да бъдат отремонтирани и да се превърнат в домове за стари хора. Нека да си свърши Агенцията работата и ще ви информирам какви нови места ще открием“, коментира министърът.



От началото на годината служителите на АКСУ са извършили 700 проверки. Отнети са 17 лиценза на доставчици, които не изпълняват законодателните изисквания или дадените предписания. В рамките на кампанията за закриване на нелегалните места за настаняване на възрастни хора е прекратена дейността на 12 нелегални обекта. За настанените в тях около 400 души е осигурена качествена грижа.