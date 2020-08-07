Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Ãðóïà ïðîòåñòèðàùè ïîñðåùíàõà ñ îñâèðêâàíå Êàðàêà÷àíîâ âúâ Âàðíà
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 17:26 / 07.08.2020Êîìåíòàðè (2)32
© Varna24.bg
Ãðóïà ïðîòåñòèðàùè íå ïðîïóñíàõà äà âíåñàò ñìóò ïðè ïîñðåùàíåòî íà ìèíèñòúðà íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ ïðåä Ùàáà íà ôëîòà âúâ Âàðíà, êàòî îñâèðêàõà ãîñòà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Varna24.bg.

Êàêòî ìåäèÿòà íè ñúîáùè, ìèíèñòúðúò è íà÷àëíèêúò íà îòáðàíàòà àäìèðàë Åìèë Åôòèìîâ ïðèñòèãíàõà äíåñ çà öåðåìîíèÿ ïî òúðæåñòâåíîòî îòáåëÿçâàíå íà 141-àòà ãîäèøíèíà îò ñúçäàâàíåòî íà Âîåííîìîðñêèòå ñèëè âúâ Âàðíà.

Ïî âðåìå íà ñúáèòèåòî â Ùàáà íà ôëîòà, êîåòî çàïî÷íà â 16.30 ÷àñà, ùå áúäàò íàãðàäåíè âîåííîñëóæåùè è öèâèëíè ñëóæèòåëè, îòëè÷èëè ñå ñ ïðîôåñèîíàëíî èçïúëíåíèå íà çàäà÷èòå ñè è ïî ïîâîä ïðàçíèêà íà ÂÌÑ.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 150
07.08.2020 »
07.08.2020 »
07.08.2020 »
07.08.2020 »
07.08.2020 »
07.08.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/25 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Íàöèîíàëåí îòáîð íà Áúëãàðèÿ ïî âîëåéáîë
Ëÿòî 2020 ã.
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: