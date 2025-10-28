Новини
Гръкът, който е в кюпа за случая в "Дианабад": Нямам нищо общо с тормоза над 20-годишното момче
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:20Коментари (0)85
© БНТ
Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев отрече да е имал нещо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал.

Пред журналисти в съда гъркът разказа, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало.

Самият Станимир Хасърджиев бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини. Лекарят и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьора Росен Белов, предаде БНТ.

Анастасиос Михаилидис твърди, че не е видял насилие и че 20-годишният Георги дошъл на партито по собствено желание и дори сам извадил наркотици. По време на ареста в същия апартамент гръцкият модел бил там, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.

