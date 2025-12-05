Задържаха гръцкия модел Анастасиос Михайлидис. По искане на Софийската районна прокуратура е образувано производство срещу него, предаде NOVA.Припомняме, че на 24 октомври тази година д-р Станимир Хасърджиев, Росен Белов, Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис бяха арестувани. До задържането се стигна, след като 20-годишно момче се оплака, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показаха, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.След разпит гръцкият модел беше пуснат под домашен арест. Пред съда Михайлидис заяви, че живеел 4 месеца при Хасърджиев, защото имал нужда да отседне някъде.На 28 октомври съдът остави Хасърджиев, Белов и Дряновски в ареста. Те са обвинени в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Съдът прецени, че те и деянията им са обществено опасни. В дома на доктор Хасърджиев са намерени наркотици. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.На 3 декември Софийският районен съд отложи за 9 декември тази година заседанието по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Причината е, че един от обвиняемите има заболяване на очите, което било животозастрашаващо, поради което е назначена експертиза на здравословното му състояние.