Гроздан Караджов подкрепя създаването на единен контролен орган на пътя
Автор: Ваня Кузманова 17:48Коментари (0)84
© Булфото
Транспортният министър Гроздан Караджов подкрепя идеята за единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата. Това каза самият той пред журналисти след скандала с исканите подкупи от екипа на Роби Уилямс.

Караджов е на мнение обаче, че закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство. 

"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в НС създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешния министър, защото такава е традицията на контрола у нас. Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие. Сега виждам, че всички са съгласни и предполагам, че ще отнеме не повече от месец-два", каза още той.

