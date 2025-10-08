Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност, борбата с корупцията в ДАИ се представя за чадър над нея

© Булфото Понякога имам усещането, че живеем в паралелна реалност. Борбата с корупцията се представя чадър над корупцията. Уволнението на корумпета – като чистка на несправедливо оклеветени. Запазването на следствена тайна, за да се съберат доказателства – като прикриване на скандал. Това написа в социалната мрежа вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.



По думите му най-много се възмущават хора, които доскоро са управлявали България и не са направили нищо за прекратяване на порочните практики в ГДАИ.



"Затова искам да дам факти по всички лъжи и клевети пред последните дни, свързани с ГДАИ и работата на министерството на транспорта", каза Караджов и допълни: "Лъжа №1 е, че министерството на транспорта се е опитало да скрие скандала със служителите на ГДАИ, поискали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс.



Караджов посочва фактите:



На 25 септември (четвъртък), в 19,42 часа, двама инспектори - Борис Борисов и Георги Георгиев, спират за проверка моторно превозно средство, което е част от екипа с техника за концерта на Роби Уилямс. Проверката е приключила в 20,03 часа, без да бъдат установени нарушения. Това се вижда от Системата за осъществяване на контрол на пътя.



На 26 септември (петък), към 13 часа, с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Амтомобилна администрация" (ИААА) се свързва служител на МВР, който го е уведомил, че екип от двама служители на ГДАИ са поискали пари от водачите на камиони с чужда регистрация, и иска съдействие за установяване на лицата, които са били на смяна на въпросното място в този ден. Имената на инспекторите – Борис Борисов и Георги Георгиев, са веднага установени и предадени на МВР.



На 27 септември (събота) от МВР са поискали от директора на ИААА информация за актуалния график за крайпътни проверки на двамата инспектори. Той веднага е предоставен, като е определен и човек за оперативна координация с МВР. Същият ден, след като са приключили работната си смяна и са се върнали на територията на ООАА-София, двамата инспектори са задържани, по случая е образувано досъдебно призводство.



На 28 септември (неделя) от МВР са поискани и от ИААА са предоставени записите от камерите на служебния автомобил на двамата инспектори.



На 29 септември (понеделник) в агенцията е инициирана процедура по образуване на дисциплинарно производство срещу Борис Борисов и Георги Георгиев. Още същия ден те са уволнени. Заповедите за уволнението още не са връчени, тъй като двамата се намират в следствения арест с мярка за неотклонение "задържане под стража". Поискано е разрешение от Софийска градска прокуратура и когато то бъде получено, заповедите ще бъдат връчени.



Всичко това е документирано и всеки може да го провери. За никакво укриване на скандала не може да става дума. Още повече, че през цялото време водещото министерство е МВР, а ние, от министерство на транспорта и ИААА подпомагаме неговите действия. Друг е въпросът, че някои представят мълчанието, чиято цел е да се даде време на МВР и прокуратурата спокойно да си свършат работата и да съберат нужните им доказателства, за опит за прикриване на скандал. Аз съм юрист и много добре знам, че не е достатъчно просто да се разкрие един случай на корупция. Важно е той да бъде доказан в съда и нарушителите да получат своето наказание. Знаете колко разследвания за корупция в ДАИ, а и не само там, завършват с фиаско, защото някой прибързано се хвали.



Затова министерството на транспорта съобщило за случая едва след като МВР приключило със събирането на доказателствата и инспекторите са уволнени. "Всеки преждевременен ПР би могъл да изглежда добре за министерството, но щеше да е вреден за разследването. Така че ако това ми е вината, поемам я!", пише Караджов.



Лъжа 2, която той посочва, е, че министерството на транспорта толерира корупцията.



Истината е, че няма нито един факт, който да подкрепя горното твърдение, а има много факти, които го опровергават.



Още от първия си ден като министър съм обявил нулева толератност към корупцията и предприемам действия и при най-малкото съмнение за нарушаването на правилата.



Освен двамата инспектори, веднага бяха уволнени и тези, които е трябвало да контролират работата им и да не допускат подобни порочни практики. Това са прекият им ръководител, както и двама инспектори в отдел "Контрол и статистика" в ГД "Автомобилна администрация".



Откакто съм министър, всеки сигнал, който е подаден, независимо за какво се отнася – дали е за корупция, дали е за нередност или за безхаберие, се проверява щателно. Досега съм получил 25 писмени сигнала и около 20 устни. 6 от тях са за корупция. Всички писмени сигнали са изпратени в прокуратурата, заедно с установените от нас доказателства. Всички сигнали за корупция са изпратени в прокуратурата.



Отделно са уволнени още 10 служители на ГДАИ за корупция. Те не са предадени на прокуратурата, защото сигналите срещу тях са устни и подателите не желаят да го направят писмено. Но дори и тогава съм безкомпромисен.



Отделно в ГДАИ има система за анонимно подаване на сигнали от служители на дирекцията. През нея са постъпили два сигнала за корупция, които след проверка също са препратени на прокуратурата.



В момента се работи по четири нови сигнала за корупция и когато бъдат установени фактите, ще бъдат предприети мерки.



Заинтересувах се как са действали мои предшественици за няколко години назад.



През 2022 г. са подадени общо 6 сигнала за корупция в ДАИ. Само един от тях е изпратен в прокуратурата, още един – в КПКОНПИ.



През 2023 г. са подадени 8 сигнала. Само един е изпратен на прокуратурата.



През 2024 г. има само един сигнал, който завършва без последствия.



Както виждате, откакто аз съм министър, не само сигналите зачестяват, но и по всеки един от тях има предприети действия. И хората виждат и оценяват това. Защото 99% от работещите в ИААА и ГДАИ са назначени в годините преди аз да стана министър. Т.е. порочните практики не са нови, а трайни и досега са били, ако не толерирани, то поне игнорирани. Вече не е така. Трябва време системата да се прочисти и да се наложат новите правила за работа, които ще гарантират обективност при работата.



И достига до лъжа 3: Има чистка в ГДАИ.



"Тук попадам в "Параграф 22". Ако уволнявам, защо уволнявам. Ако не уволнявам, защо не уволнявам. Истината е по средата – уволнявам само когато има достатъчно данни, че хората на съответните позиции не се справят или злоупотребяват със своето положение. Ще дам отново само факти:



Всичките десет души, освободени за корупция, са назначени много преди аз да стана министър. И отдавна е било ясно, че те не трябва да работят в системата, защото те са и многократно наказвани.



Единият от тях е наказван СЕДЕМ пъти! При това три от наказанията са предупреждения за уволнение и реално уволнение. След което отново влиза в системата. И това са официални наказания, регистрирани в системата! Какво още трябва да стане, за да се уверят всички, че този човек не трябва да работи в ГДАИ?!?



И за каква чистка говорим? Откакто аз съм министър, системата на ИААА, в която работят 520 души, са напуснали 53 души, като 31 от тях по собствено желание, 6 са пенсионирани, 4 са преминали в друга администрация и т.н.



Назначени са 59 души, като 18 са с конкурс, 22 са технически длъжности, 15 са по заместване, 4 са преместени временно от друга администрация.



И пак да направим сравнение – в периода 2023-2024г. от ИААА са освободени 57 души, а са назначени 57, като само 9 от тях са с конкурс.



Или да вземем тези 10, уволнени за корупция. Те са от различни области – самo двама от тях са в една област – Бургас. Останалите са по един в различни области – Пазарджик, Перник, Габрово, Благоевград, Кюстендил, София... На тяхно място не е назначен още никой. Ще има конкурс и тогава ще бъде назначен човек!



Така че по отношение на кадровата политика нещата са повече от ясни – всеки, който не се справя или злоупотребява, ще бъде незабавно уволняван. И никакви наши или ваши хора няма да бъдат назначавани!



Проблемът с корупцията обаче няма да се реши само със смяна на хора. Системата на работа трябва да се промени и максимално да се ограничат възможностите за злоупотреба.



Затова още през януари, малко след като официално встъпих в длъжност, казах, че контролът по пътищата, който в момента е пръснат в най-различни ведомства, трябва да се събере в единен орган, който да е под шапката на МВР. Именно там трябва да отиде ГДАИ. Радвам се, че сега всички прегърнаха тази идея, защото през януари повечето бяха скептични. Ние обаче не сме спрели да работим и следващата седмица ще внесем нужните промени в законите.



Понеже изведнъж всички поискаха инспекторите в ГДАИ да има бодикамери. Това е също добра новина, защото ГДАИ отдавна настоява за това, но политиците все не намират пари. За последно миналата година е имало предложение за закупуване на бодикамери. И тогава не е имало пари. Надявам се, че в новия бюджет това ще бъде най-после решено.



Накрая искам да кажа нещо, което мисля, че за всички е ясно – проблемът с корупцията няма да се реши на принципа "Няма човек-няма проблем" или "Няма агенция – няма проблем". Проблемът ще се реши с премахване на всички възможности за злоупотреба – и законови, и практически. В тази посока смятам да продължа да работя. Независимо че на някои това очевидно не се харесва", завършва вицепремиерът.