ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гроздан Караджов: Еврото не е просто нова валута, а език на доверието
"Тук, по тези улици, преди повече от век е основана първата българска частна банка. Ако тогава Русе постави началото на банковото дело у нас, днес, пак тук, говорим за следващата голяма крачка – въвеждането на еврото“, добави той.
От 1 януари 2026 г. в 76 пощенски станции в населени места без банкови институции в Русенска област ще се извършва обмяна на левове в евро. В четири от тях ще може да се обменят до 10 000 лв. на ден. Станциите са оборудвани и всички служители, които ще работят по обмяната, са преминали обучения. От август досега в Русенска област са проведени 10 информационни срещи за разясняване на процеса.
"Вашият град винаги е бил врата между България и Европа – между Север и Юг, между Дунав и Черно море. С еврото тази врата се отваря още по-широко – без валутни бариери, с по-ниски разходи и по-висока конкурентоспособност“, подчерта заместник министър-председателят. Той припомни, че вече излизат от чертежите втория мост над Дунав и магистралата Русе – Велико Търново. За интермодалния терминал в Русе е осигурено европейско финансиране и до дни ще бъде одобрено проектното предложение по Програма "Транспортна свързаност“. Това ще укрепи икономиката на града като модерен логистичен център, където се срещат реката, пътят и железницата – трите артерии на икономиката, каза още Гроздан Караджов.
Вицепремиерът допълни, че с най-голямата инвестиция на държавата в цифрови мрежи почти 25 000 жители на областта ще имат високоскоростен интернет – до 100 пъти по-бърз от сегашния. "108 км нови оптични трасета, модернизация на още 184 км мрежи, 43 нови базови станции и свързване на още 4 общински центъра с държавната телекомуникационна мрежа –
това е реална, ежедневна полза за хората и бизнеса“, посочи вицепремиерът Караджов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1609
|предишна страница [ 1/269 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: