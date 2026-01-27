Гроздан Караджов по повод блокадите по границите със Сърбия и Северна Македония.
"Подобни блокади освен че нарушават едно от основните права - на свободно преминаване и правото на свободен превоз на стоки, водят до много тежки икономически последици. Не само за транспортния отрасъл, а за всички останали икономически отрасли, които зависят от доставките. А това е на практика цялата икономика", каза още Караджов.
Той подчерта, че такъв тип блокади по границите не водят до решаване на проблеми, които тревожат съседните държави. По думите му е по-добре да се проведе диалог с европейските компетентни институции, за да се намери взаимоизгоден компромис.
"Ние, министрите от европейските страни, участваме в различни формати по въпросите за транспорта. По отношение на Северна Македония и на Сърбия това, което можем да направим, е да призовем комисията да седне и да проведе разговор с тях. Като веднага със сядането да се отворят границите, за да се даде шанс на диалога", коментира вицепремиерът в оставка.
Караджов обясни още, че ще отправи искания за отваряне на прозорци по границите към колегите си от западните ни съседки. "Но правото на стачка и на неподчинение си е право, което много трудно може да бъде заобиколено от местните правителства. Никой не иска ескалация", заключи той.
