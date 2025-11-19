Гроздан Караджов.
"И цинизъм в днешните трудни времена, когато всеки се чуди откъде да съкрати разходи, за да се намерят пари за по-големи и належащи нужди.
Само задължителният основен ремонт на правителствения “Фалкон" тази година струва 6.76 млн.лв. Отделно се плаща за специализирано наземно и тренажорно обучение на пилотите и техническия персонал, които се провеждат в ограничен брой центрове в чужбина.
Да не говорим, че няма и належаща нужда от поддържането на такава скъпа машина. Другият правителствен самолет - Airbus A319, е значително по-голям, с повече места и отгоре на това издръжката му струва неколкократно по-малко. Той е не само по-ефективен, но и предостатъчен за представителните ни нужди.
За мен логичната стъпка е да се откажем от скъпия правителствен “Фалкон" и да вложим тези средства в дейности, от които ще има много по-голяма полза - например закупуване и/или модернизация на техника за гасене на горски пожари от въздуха; изграждане на устойчив капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR) на територията на страната; допълнително обучение и подготовка на летателните и спасителните екипажи.
Затова днес ще възложа на ръководството на Държавния авиационен оператор самолетът да бъде продаден на търг с явно наддаване, за да се постигне максималната възможна цена.
Всяко лято България се изправя пред тежки горски пожари, наводнения и инциденти, при които решаващи са първите минути и наличието на модерна въздушна техника. Животът и здравето на гражданите винаги трябва да са на първо място. И колкото повече възможности за бърза и компетентна реакция имаме, толкова по-голям е шансът да бъдем полезни и ефективни в критични моменти", пише още той.
