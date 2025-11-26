"Грома Холд“ бе ключов уастник в престижния бизнес форум Sourcing from Türkiye, който се проведе в Истанбул.Форумът се състоя в представителния комплекс на Асамблеята на турските износители (АТИ/TİM) и предизвика изключителен интерес от страна на бизнес общността в двете държави. Участие взеха над 40 български и турски предприятия от различни индустрии, които проведоха десетки B2B срещи, обсъдиха нови търговски и производствени възможности и очертаха потенциални пътища за бъдещи инвестиции. Присъствието на ключови институционални представители – сред които заместник-министърът на иновациите и растежа на България Красимир Якимов и президентът на АТИ Мустафа Гюлтепе – подчерта значението на подобни инициативи за укрепване на двустранните икономически отношения.За "Грома Холд“ участието във форума беше важна стъпка към разширяване на международните партньорства. Като лидер в пътно-строителния бранш в региона компанията се включи активно в разговорите с турски производители, износители и индустриални организации, като представи своя опит и компетентност в изграждането на мащабни инфраструктурни, логистични и строителни проекти. Интересът към българския пазар от страна на турските фирми се оказа осезаем, а "Грома Холд“ демонстрира готовност да развива нови съвместни инициативи, които да доведат до модерни решения и повишена ефективност в пътно-строителния сектор, в който компанията оперира.Акцент в дискусиите беше поставен върху възможностите за по-тясно икономическо сътрудничество между България и Турция – от развитие на инфраструктурата през високите технологии и иновациите до зелената икономика, индустриалното производство и автомобилната индустрия. Подписаният Меморандум за разбирателство между АТИ и Българско-турската търговско-индустриална камара (БТТИК/BULTISAD) постави стратегическа рамка за бъдещи съвместни проекти, което отваря още по-широки възможности за компании като "Грома Холд“."Грома Холд“ разглежда сътрудничеството си с Българско-турската търговско-индустриална камара (БТТИК/BULTISAD) като изключително ценна платформа за откриване на нови партньорства, разширяване на пазарите и внедряване на иновативни технологични решения. Водена от стремежа за устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността, "Грома Холд“ продължава да изгражда стабилни международни връзки, които допринасят за реализацията на висококачествени инфраструктурни и строителни проекти в България и региона.С активното си участие в подобни форуми компанията затвърждава позицията си на надежден партньор, отворен към иновации и нови възможности.