Грипът набира скорост, ето кога ще е пикът на епидемичната вълна
Като основни мерки за предпазване специалистът посочи носенето на маски при контакт със заразно болни, редовното проветряване на помещенията, избягването на близък контакт при наличие на симптоми и ваксинирането. "През последните години интересът към противогрипните ваксини расте. Миналата година почти никой от имунизираните при нас не се появи с клинична картина на грип. Това е сериозен успех“, посочи д-р Колев.
По думите му има нарастващ интерес и сред по-младите хора, както и сред родителите на малки деца, включително към назалната ваксина, която обаче тази година е била в ограничени количества. "През последните две-три седмици забелязваме увеличаване на заболеваемостта от респираторни вируси, но в никакъв случай все още не сме в ситуация на грипна епидемия“, подчерта д-р Колев в NOVA.
Според него данните към момента показват, че сериозна грипна вълна у нас е малко вероятна преди средата на януари. "Можем да бъдем спокойни. Едва ли до средата на януари ще има тежка грипна вълна, поне това показват очакванията и информацията, с която разполагаме“, обясни лекарят. Той обаче предупреди, че в Западна Европа, включително във Великобритания, вече има отчетливо повишение на случаите на грип, което създава риск и за България заради интензивните пътувания по празниците.
"В България вече има изолирани проби от грипни вируси. Те все още са под 10%, но в най-близко бъдеще този процент вероятно ще се увеличи“, допълни д-р Колев. По думите му именно празничните събирания и престоят в затворени помещения с много хора са сред най-сериозните рискови фактори за разпространение на вирусите.
