Ваня Григорова.
"Иран трябвало да се откаже от “ядрената и балистичната" си програма, за да спре конфликта. Щом отказвал, щяло да стане принудително…
Ами ние такива говорещи глави на чужди посолства, които казват на черното бяло и в едно и също изказване вмъкват диаметрално противоположни тези си имаме в изобилие - дебели, слаби, умни и красиви, селски хитреци и дребни мутри. Каквото ти душа поиска.
Тъкмо вчера казах, че моят най-голям подарък за БСП и формацията на Радев ще е да мълча в тази кампания. И двете правят задачата ми все по-трудна", пише още Григорова в социалните мрежи.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.