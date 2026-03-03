Сподели close
Нямам илюзии за Радев, но той единствен имаше шанс да предизвика трус в политическото блато. С последните си позиции доказва, че трудно ще смени дори лицата, камо ли политиката. Това заяви общинският съветник в СОС Ваня Григорова.

"Иран трябвало да се откаже от “ядрената и балистичната" си програма, за да спре конфликта. Щом отказвал, щяло да стане принудително…

Ами ние такива говорещи глави на чужди посолства, които казват на черното бяло и в едно и също изказване вмъкват диаметрално противоположни тези си имаме в изобилие - дебели, слаби, умни и красиви, селски хитреци и дребни мутри. Каквото ти душа поиска.

Тъкмо вчера казах, че моят най-голям подарък за БСП и формацията на Радев ще е да мълча в тази кампания. И двете правят задачата ми все по-трудна", пише още Григорова в социалните мрежи.