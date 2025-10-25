Новини
Грешки, които правим при настаняването и престоя си в хотел
Автор: ИА Фокус 16:56Коментари (0)106
©
Независимо дали планираме да отседнем по работа или пък за по-дълга почивка, едва ли се замисляме много покрай престоя си в хотела. Но така вероятно допускаме често срещани при повечето хора грешки. Ето какво забелязват служителите на рецепция и мениджърите в хотели и ни съветват да променим, за да бъдем по-доволни от преживяването си, пише Lifestyle.bg

Не резервираме престоя си директно през хотела

Може и да си мислим, че резервирането на престоя ни в хотела чрез посредник ни спестява пари и може да бъде по-удобно, но всъщност има своите недостатъци. Така например може да се окаже, че хотелът не може възстанови вече заплатената от нас сума, ако пътуването ни бъде отменено. Освен това е по-малко вероятно да получим по-добра стая.

Не проучваме удобствата и услугите в хотела преди престоя си

Много хотели предлагат удобства и услуги, от които голяма част от гостите не се възползват, просто защото не са знаели за тях. Такива могат да бъдат например възможността за допълнителни възглавници за леглото в стаята, препоръки за местни забележителности, туристически обиколки или безплатни тренировки по спорт.

Не поискваме хигиенни продукти

Често се случва човек за забрави четката или пастата си за зъби. Но освен малки опаковки с шампоан и душ гел, хотелите разполагат и с други продукти и принадлежности за лична хигиена, които могат да ни бъдат предоставени при поискване.

Не си запазваме час за спа или ресторант предварително

Ако искаме да се възползваме от спа услугите или ресторанта в желаното от нас време, е добра идея да го направим скоро след като резервираме стаята си. Причината е, че часовете се запълват бързо, тъй като освен гостите на хотела, резервации правят и местни жители в близост.

Не питаме за гъвкавост във времето за настаняване и напускане

Свикнали сме с идеята, че хотелите имат конкретно определени часове за настаняване и напускане. Въпреки това обаче можем да се възползваме от гъвкавост, в случай че се налага да пристигнем по-рано или пък имаме нужда от допълнителен час, за да се приготвим преди да освободим стаята. Ако уведомим предварително по възможност, в хотела не биха ни отказали да променим часовете ни за настаняване или напускане, пише HuffPost.

Служителите на хотела се интересуват от това дали престоят ни е бил приятен. Но няма да знаят как могат да го направят по-добър, освен ако не им кажем. Затова в случай че имаме нужда от нещо, притеснения или препоръки, е добре да ги адресираме на момента - персоналът ще се постарае да се отзове на молбата ни.






