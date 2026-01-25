ЗАРЕЖДАНЕ...
Гражданите отново са в шок от двойното поскъпване
©
Ситуацията е следната:
През декември месец 2025 г, замразени вишни цена в промоция са стрували 2.99 лв., а регулярна цена и била 3.99 лв.
На 12.01.26 г, същите вишни, на същата марка, същия грамаж вече са 4.00 евро.
Още по темата
/
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
22.01
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
22.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.