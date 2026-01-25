Гражданин изплати сигнал до "Антиспукула" за двойно поскъпване в една от големите вериги.През декември месец 2025 г, замразени вишни цена в промоция са стрували 2.99 лв., а регулярна цена и била 3.99 лв.На 12.01.26 г, същите вишни, на същата марка, същия грамаж вече са 4.00 евро.