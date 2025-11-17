Недоволни жители от новините промени в синята и зелена зона в София се надигат на протест пред Столична община. Той е насрочен за 23.11. 2025 в 13:00 часа. Организаторите дават заявка да блокират града чрез шествието."Надявам се всички, които подкрепят идеята да се включат и да бъдат там. Областният управител да върне закона за преразглеждане и общинските съветници, които се обявяват за противници на вносителите му, да оттеглят своите гласове. В противен случай рискуват да загубят огромна част от електората си, тъй като не предлагат алтернатива за нашия град", се посочва в Facebook страницата на организаторите на протеста.припомня, че от 5 януари 2026 цените в синя и зелена зона стават съответно 2 и 1 евро. В момента цената на за един час престой е в синя зона е 2 лева, а в зелена 1 лев. Също така винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100- отново двойно покачване. Част от зелената зона става синя, а зелената зона се разширява:-Синя зона стават: площад "Македония“ около Руски паметник, "Крива река“, "Иван Вазов“, долната част на "Лозенец“ между "Канала“ и "Свети Наум“, долната част на "Яворов“, "Оборище“ между "Ситняково“ и "Канала“.-Зелена зона стават: "Банишора“, "Лагера“ и южните квартали до бул. "Тодор Каблешков“, голяма част от район "Слатина“ ("Редута“ и "Гео Милев“), "Изток“, "Изгрев“, "Дианабад“, част от "Студентски град“, част от район "Подуяне“.Поскъпва двойно и служебните абонаменти, поставянето на скоба, услугата "паяк".