Гратисният период приключи: От утре започват да глобяват търговците, които не спазват разпоредбите от Закона за еврото

© Фокус От утре /8 октомври/ започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането. Това съобщи още миналата седмица министър-председателят Росен Желязков, пропомня "Фокус".



На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си. Съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата "Колко струва“ (Kolkostruva.bg).



Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, обясни премиерът Росен Желязков.