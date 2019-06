Грандиозно шоу в Слънчев бряг

© С премиерния спектакъл "Game of Gods" ще бъде открит музикалният сезон на южния плаж в курорта Слънчев бряг. Повече от 30 артисти от България и Румъния ще участват в грандиозното шоу, което ще потопи гостите в атмосфера, вдъхновена от мистика, фантастика и великолепие. Началото ще бъде поставено на 7 юни точно в полунощ. На морския бряг се очакват над 2500 души. Спектакълът, който е без аналог в България, ще е в клуба "Bedroom beach". Вечерта зад пулта ще застане сензацията на остров Миконос – Dj Agent Greg.



Присъствието му в Слънчев бряг е гаранция за силната заявка, която дава клуба за лято 2019. Грандиозната сцена, убийствения саунд и над 80 осветителни устройства ще гарантират невиждано по размерите си зрелище. Купонът ще продължи и на 8 юни. Заявеното за тази дата разтърсващо парти със световно известни диджеи и изпълнители, ще бъде без еквивалент по мащабност и блясък. Същата нощ официално врати отваря и клубът Cacao beach. Гости ще са диджеите Dennis Kruz и Tini Gessler.



На 12 юни южният плаж ще бъде домакин на грандиозния концерт на примата на българската естрада –Лили Иванова. Тя ще изнесе бутиков спектакъл, специално за 60-ия юбилеен сезон на Слънчев бряг. Събитие, което ще се превърне в явление за българската музикална сцена.Сред официалните гости на откриването на юбилейния сезон на най-големия курорт у нас ще бъдат и всички хора, професионално ангажирани с историята и развитието на Слънчев бряг. Концертът на примата ще започне от 21,30 часа.



Летните партита на южния плаж в Слънчев бряг, ще бъдат култови събития с топ DJ от цял свят – Mahmut Orhan, Crazibiza, Consoul Trainin, Lva K. И др.. Хип-хоп емоциите ще достигнат критични нива на забавление през цялото лято с емблемите на R&B музиката у нас - 100 Кила, СкандаУ, Криско, Ъпсурт и Тита.



Това лято на южния плаж в Слънчев бряг ще бъде поставено и началото на нова поредица партита на плажа – Trap on the beach. В тях ще вземат участие – MBT, Marso и V:RGO. През 2019-а зад пулта на Bedroom beach ще застанат и цяло съзвездие от родни диджеи: Mascota, FED, Dimo BG, Gorro, C-Fusion, Vasco C, BIG D, Stephan Gee Steven и Yassen Petrov. През годините южния плаж се превърна в любимо място на млади хора от цял свят, заради изисканата атмосфера, интериор от естествени материали, внушителен саунд, първокласно обслужване и най-вече модерно лайфстайл настроение.