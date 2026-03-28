За градушка с големи размери на късовете в Крумовград, съобщават от Meteo Balkans. Хората се притеснени, засаденото по градините е унищожено.Очевидци прилагат и видео към природното бедствие.припомня, че подобни природни явления са рядкост през тази част от годината. Обикновено са нужни по-високи температури.