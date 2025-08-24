ЗАРЕЖДАНЕ...
|Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
През последното десетилетие делът на собствените приходи в бюджетите на общините намалява драстично – от 40% на едва 25%. Така местните власти стават все по-зависими от трансфери от държавата, изчисляват от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Същевременно имотният пазар в страната расте, а данъчните оценки изостават сериозно спрямо реалните цени – между 3,5 и 4,5 пъти в София, около три пъти в Пловдив и близо четири пъти в морските общини. Последната актуализация на критериите е направена през 2009 година.
"Необходима е промяна, която да доведе и до увеличение на приходите от имотен данък“, обясни пред БНР икономистът Адриан Николов.
Според препоръките данъчната отстъпка за основно жилище следва да се запази единствено за социално уязвими домакинства.
"В момента тя се дава на всички. Смятаме, че е нелогично хора с високи доходи да ползват облекчение върху имотния си данък“, коментират експертите.
Очакванията са мерките да увеличат местните приходи на големите общини с до 25%, а на малките – с около 10%. Най-засегнати ще бъдат собствениците, които разчитат на доходи от отдаване под наем на имоти.
"Реформата ще бъде трудна, но трябва да започне в рамките на следващите две години“, подчертават от ИПИ.
