Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:55Коментари (0)43
©
В следващите 12 до 18 месеца България трябва да актуализира системата за облагане на недвижимите имоти и да премахне 50% данъчна отстъпка за основното жилище. Това се посочва в доклад на Световната банка, цитиран от икономисти, според които реформата е наложителна за стабилизиране на общинските бюджети.

През последното десетилетие делът на собствените приходи в бюджетите на общините намалява драстично – от 40% на едва 25%. Така местните власти стават все по-зависими от трансфери от държавата, изчисляват от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Същевременно имотният пазар в страната расте, а данъчните оценки изостават сериозно спрямо реалните цени – между 3,5 и 4,5 пъти в София, около три пъти в Пловдив и близо четири пъти в морските общини. Последната актуализация на критериите е направена през 2009 година.

"Необходима е промяна, която да доведе и до увеличение на приходите от имотен данък“, обясни пред БНР икономистът Адриан Николов.

Според препоръките данъчната отстъпка за основно жилище следва да се запази единствено за социално уязвими домакинства.

"В момента тя се дава на всички. Смятаме, че е нелогично хора с високи доходи да ползват облекчение върху имотния си данък“, коментират експертите.

Очакванията са мерките да увеличат местните приходи на големите общини с до 25%, а на малките – с около 10%. Най-засегнати ще бъдат собствениците, които разчитат на доходи от отдаване под наем на имоти.

"Реформата ще бъде трудна, но трябва да започне в рамките на следващите две години“, подчертават от ИПИ.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
19:53 / 22.08.2025
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
22:28 / 22.08.2025
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
11:31 / 22.08.2025
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
15:02 / 22.08.2025
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
12:17 / 22.08.2025
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
21:47 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
15:05 / 22.08.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Първа лига сезон 2025/26
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: