|Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
Промяната най-вероятно ще влезе в ресорните комисии и в пленарна зала още в утрешния ден (05.11.2025 г.).
BP (British Petroleum) проявяват силен интерес да бъдат "особен управител" на "Лукойл" в България, потвърдиха още източниците на "Фокус".
Предстои да видим какво точно ще се случи в утрешния ден.
Какво представлява "особеният управител"?
Особеният управител, който може да поеме управлението на българските активи на "Лукойл", е представител на държавата, назначен от министъра на икономиката.
Има мандат от шест месеца (с опция за удължаване с още шест месеца) и взима всички оперативни решения - закупуване на суров петрол, реализацията на произведената продукция и т.н., но няма право да взема решение за активите, или да преговаря за продажбата им. Печалбата се събира в специален доверителен фонд, който ще бъде предаден на "Лукойл", когато отпаднат санкциите, или бъде осъществена промяна на собствеността.
На тази база България може да поиска дерогация от САЩ за санкциите и това е може би единственият вариант в момента за рафинерията да продължи да работи след 21 ноември, смятат енергийни експерти.
