|Готова ли е България за Мишлен ресторанти?
"Влизането в Мишлен би отнело много време, но в момента имаме време и трябва да се подготвим за този миг. Нашата организация се постара да подпомогне с каквото може процеса по започване на тази комуникация", подчерта специалистът.
"Мишлен не оценява цена, Мишлен не оценява вкус. Мишлен оценява техника на приготвяне, баланс на вкусове, но никога вкус или цена. Няма значение едно място дали е евтино или е скъпо, това не е определящо. Определящото е качество на продукта, качество на изработка, устойчивост - нещо, върху което изключително много трябва да работим в ресторантите. Не само устойчивост във времето, а и устойчивост в самото меню - от салатата, предястието, до десерта, всичко да е перфектно", разкри Гергова.
По думите ѝ другият критерий е креативност, личен почерк, преживяване - там вече се наблюдава и цена, за да има обективност.
