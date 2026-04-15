България отбелязва един от най-големите си природозащитни успехи за последните десетилетия. След цели 30 години отсъствие, величественият черен лешояд официално се завърна като гнездящ вид в българската част на Източните Родопи. Вълнуващата новина бе потвърдена по време на великденски мониторинг, когато екипи на БДЗП успяха да наблюдават и заснемат първите новоизлюпени малки в региона от 1993 г. насам. Този исторически момент е кулминацията на дългогодишни усилия за възстановяване на популацията на най-едрата граблива птица в Европа, превръщайки страната ни в ключов център за опазване на биоразнообразието на Балканите.

Реинтродукцията на вида в района беше започната от БДЗП, Фондация "По-диви Родопи“, испанската организация ГРЕФА и Rewiliding Europe през 2022 г., като до момента в природата са освободени 40 птици.

"Усилията вече дават видими резултати – през тази година в българската част на Източните Родопи са регистрирани 8 двойки, като 7 от тях са заели изкуствените гнезда, направени от екипа на БДЗП и фондация "Карталско гнездо“. От тези двойки 4 пристъпиха към мътене, като от тях 3 имаха успех“, коментира ръководителят на проекта д-р Добромир Добрев от БДЗП.

След възстановяването на популацията на белоглавите лешояди в България, завръщането на изчезналия черен лешояд в Родопите е поредното огромно природозащитно постижение. Черният лешояд е най-едрия от лешоядите срещащи се в Европа. Храни се само с трупове на умрели животни. Освен че имат важна роля като "санитари“ в природата, лешоядите са и привлекателна атракция за туристите от страната и чужбина, които посещават Източните Родопи.

Дейностите по реинтродукция на вида се осъществяват в рамките на LIFE проект "Завръщането на черните лешояди в Родопите“, който се координира от Българското дружество за защита на птиците, а партньор в България е Фондация "По-диви Родопи“. Проектът (№ 101148254 — LIFE23-NAT-BG-LIFE Rhodope Vulture) е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз и Rewilding Europe.