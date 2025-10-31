ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гордост за България! 14-годишният Даниел е детето чудо в света на математиката
На световния форум в Германия участва и чичото на Даниел - Георги Георгиев, който стана световен шампион в същата дисциплина за скоростна калкулация, но за възрастни. Освен това триумфът за България се превърна в троен, след като и Калоян Гешев се извиси над всички в неговата категория 15-19-годишни и за четвърти път стана световен шампион.
"Първенството събира най-добрите умове между 7-20 години. Имаме едно основно състезание, разделено в три възрастови групи, включващо всички аритметични действия с повишаваща се сложност за всяко едно от тях, като времето е само 120 минути. Същевременно имаме и състезание в конкретна дисциплина НЕСТОС, където категориите са две-до 20 години и над 20 години, в която попадат преподаватели, треньори и всички, които се занимават състезателно с дисциплината. Даниел Димитров е детето, което за трета поредна година е шампион. Последните две години, обединявайки резултатите на всички над 1Ю участници в двете възрастови групи, е първи и втори“, сподели пред "България Днес“ чичото на Даниел - Георги Георгиев, който е Nо. 1 в света в своята категория за възрастни.
По думите му НЕСТОС има на пръв поглед елементарни правила, но тя е най-предизвикателната и трудна дисциплина, заради десетките възможни комбинации и единично/и решение (162 комбинации са без отговор). Тазгодишното първенство имаше огромна сложност и най-ограниченото време до този момент с 15 минути за 80 задачи“, добави 44-годишният Георгиев, който работи на столичното летище и определя слотовете на самолетите.
"Този успех е най-хубавото нещо, което можеше да ни се случи. С племенника бе най-сладкото и хубаво награждаване“, добави Георги, който още през 2016 г. става световен и вицеолимпийски шампион по скоростна аритметика.
Именно Георги е човекът, който подготвя Калоян Гешев за първата му световна титла в скоростната калкулация.
"Исках да си докажа, че мога да изградя още един победител. През 2022 г. започнахме с моя племенник Даниел. За една година напредна много и през 2023 г. още на първото състезание стана световен шампион“, разказва Георгиев.
Ако се питате къде е държавата в цялата история, отговорът е - никъде.
"Тя дори и не разбра, че сме на световно първенство и триумфираме. Няма я нито за подготовката, нито за нищо. Но и не съм търсил такава помощ. Най-важен е престижът“, казва Георги.
На световното в Германия преди броени дни Даниел решава 60 от общо 80 задачи за 15 минути. Калоян Гешев остава втори с 57, а трети с 56 решени е представителят на Алжир.
И докато водещите страни в скоростното смятане Германия, Индия, Япония и Алжир посрещат като герои своите участници, то в България едва сега започва да се разбира за огромния български триумф.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: