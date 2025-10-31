Новини
Гордост за България! 14-годишният Даниел е детето чудо в света на математиката
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:26Коментари (0)65
©
Нашето момче стана за трети пореден път световен шампион по скоростно смятане в дисциплината НЕСТОС до 20 години, като и трите години в тази дисциплина на второ място след него се класира Калоян Гешев.

На световния форум в Германия участва и чичото на Даниел - Георги Георгиев, който стана световен шампион в същата дисциплина за скоростна калкулация, но за възрастни. Освен това триумфът за България се превърна в троен, след като и Калоян Гешев се извиси над всички в неговата категория 15-19-годишни и за четвърти път стана световен шампион.

"Първенството събира най-добрите умове между 7-20 години. Имаме едно основно състезание, разделено в три възрастови групи, включващо всички аритметични действия с повишаваща се сложност за всяко едно от тях, като времето е само 120 минути. Същевременно имаме и състезание в конкретна дисциплина НЕСТОС, където категориите са две-до 20 години и над 20 години, в която попадат преподаватели, треньори и всички, които се занимават състезателно с дисциплината. Даниел Димитров е детето, което за трета поредна година е шампион. Последните две години, обединявайки резултатите на всички над 1Ю участници в двете възрастови групи, е първи и втори“, сподели пред "България Днес“ чичото на Даниел - Георги Георгиев, който е Nо. 1 в света в своята категория за възрастни.

По думите му НЕСТОС има на пръв поглед елементарни правила, но тя е най-предизвикателната и трудна дисциплина, заради десетките възможни комбинации и единично/и решение (162 комбинации са без отговор). Тазгодишното първенство имаше огромна сложност и най-ограниченото време до този момент с 15 минути за 80 задачи“, добави 44-годишният Георгиев, който работи на столичното летище и определя слотовете на самолетите.

"Този успех е най-хубавото нещо, което можеше да ни се случи. С племенника бе най-сладкото и хубаво награждаване“, добави Георги, който още през 2016 г. става световен и вицеолимпийски шампион по скоростна аритметика.

Именно Георги е човекът, който подготвя Калоян Гешев за първата му световна титла в скоростната калкулация.

"Исках да си докажа, че мога да изградя още един победител. През 2022 г. започнахме с моя племенник Даниел. За една година напредна много и през 2023 г. още на първото състезание стана световен шампион“, разказва Георгиев.

Ако се питате къде е държавата в цялата история, отговорът е - никъде.

"Тя дори и не разбра, че сме на световно първенство и триумфираме. Няма я нито за подготовката, нито за нищо. Но и не съм търсил такава помощ. Най-важен е престижът“, казва Георги.

На световното в Германия преди броени дни Даниел решава 60 от общо 80 задачи за 15 минути. Калоян Гешев остава втори с 57, а трети с 56 решени е представителят на Алжир.

И докато водещите страни в скоростното смятане Германия, Индия, Япония и Алжир посрещат като герои своите участници, то в България едва сега започва да се разбира за огромния български триумф.






