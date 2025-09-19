ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
Преди предстоящите три почивни дни заради празничния 22 септември километричните тапи на АМ "Хемус" започнаха още от обяд и продължават и към този час.
Освен почивните дни друга причина е ремонт от 0 до 8 км на аутобана в платното за София, но и предстоящите три почивни дни. Трафикът преминава двупосочно в платното за Варна.
Задръстване по АМ "Тракия" се образува в също обедните часове. Катастрофа с товарен автомобил при км 209, в посока Бургас създаде сериозни затруднения.
Към 21 часа задръстванията продължават. Пътуващи съобщават, че се заформя тапа край Пазарджик, посока Бургас. Евентуалната причина е запалил се именно в този участък автомобил.
