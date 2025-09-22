ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голямото прибиране: Ужасно задръстване по АМ "Струма" към София
В населеното място забавяния се получаваха и заради сериозния трафик, който се образува по малките улички, през които автомобилите опитваха да изпреварят основната колона.
"Натам е тръпката, насам вече като сме утре на работа не е такава. Бяхме сигурни, че ще има задръстване, бяхме се настроили", каза шофьор от задръстването.
"Ужас е, ако можем да се пренесем горе над Балкана", сподели друг водач по АМ "Струма" пред Bulgaria ON AIR.
Засилено е полицейското присъствие по всички основни пътища на страната. Има ограничение за движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона.
От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно и да спазват правилата за движение по пътищата.
