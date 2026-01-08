ЗАРЕЖДАНЕ...
Голямо задръстване на АМ "Тракия" и проблеми заради снега!
© Фейсбук
Не е почистено добре и трафикът е тежък. Не се уточнява в коя посока точно е тапата.
Водачите на автомобили изчакват на място. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно!
