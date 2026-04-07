Един от най-големите гласове в народната ни музика Янка Рупкина си отиде от този свят.
Дни след като навърши 87 години певица беше изписана от болница в критично състояние.
Рупкина е родена на 15 август 1938 г. в Богданово, област Бургас. В края на 70-те години на миналия век, заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева, създава трио "Българка“. Именно с него фолклорната изпълнителка печели световна популярност и представя българското народно пеене на целия свят.
През 2012 година тя е удостоена с високото държавно отличие орден "Кирил и Методий“. Обявена е за почетен гражданин на Бургас от 2017 г.
Рупкина е изпяла редица фолклорни песни за стражнадския край.
Поклон пред паметта ѝ!
