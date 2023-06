© Ea o a-oee pocĸ aĸ Epoa Duth nk ca a cĸpa 10% o coe 17 000 cye epa pe ceae ĸoĸo o. Toa e cpae a cecae a paxo, cope oĸ, pa o Rutr.



Πaoee a a-oaa aĸa epa a eocpeceo ce oaa, e Kayo e Caĸc e oee eoo a po a peo pe a oa.



Cope pe oa e a Duth nk ce o cĸpae a pao eca opeee oac, a a "po pca a eae".



Cĸpaaaeo a paoe eca ce oe e aa a apae ce oe e pee a cĸyc cc cĸae pecaee a paoe, cope oĸa. Oce oa aĸaa e aea epcoa ĸo oac, oĸao cĸpaaa py.



B aoo Duth oae cĸpae a pao eca, ĸoo aĸa e ce cyxa. Πpe 2019 . apep ĸoaa a, e e cĸpa 18 000 pao eca, o ĸpaa ceĸa e cĸpa oĸoa oo epcoa.



B epa Duth oeppa o apĸaa tbnk e aopa a 300 ĸoa a peo epa pe ocee e o. Oaĸa ce aĸaa a po a aĸpa ĸooe, a a opa paxoe c.



Πpe ap Duth nk oeee opooapacae a pxoe pe poo pecee a oaa. Πpxoe a oeaa epacĸa aĸa a epoa a oa aa ce oxa c 5% o 7,68 p. epo - a-ooo co o 2013 . aca.



Heaa eaaa a Duth nk ce o c 8% a oa aa o 1,32 p. epo, a eaaa pe oaaeo c a apaca c 12% cpo coo pecee a 2022 .