Както вече ви съобщихме, бус се обърна на АМ "Тракия", в посоката Пловдив. Инцидентът се е случил на 15 км. Няма пострадали при инцидента, съобщиха от ОДМВР-София за. Водачът на буса е прегледан на място.До инцидента се е стигнало, след като буса се е ударил в мантинелата, след което се е обърнал на едната си страна. Возилото вече е натоварено на специализирана кола, за да бъде изтеглено.Полицаи регулират движението.Образувало се е километрично задръстване в района, но движението не е било спирано.