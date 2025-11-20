ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма тапа на АМ "Тракия", след като бус се обърна на едната си страна, няма пострадали
До инцидента се е стигнало, след като буса се е ударил в мантинелата, след което се е обърнал на едната си страна. Возилото вече е натоварено на специализирана кола, за да бъде изтеглено.
Полицаи регулират движението.
Образувало се е километрично задръстване в района, но движението не е било спирано.
