Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Голяма схема: Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:00Коментари (0)99
© bTV
Дългогодишният председател на пациентска организация Станимир Хасърджиев и баща му са измамили техни близки за стотици хиляди лева. За това сигнализират роднини на доктора, който в момента е в ареста по обвинения за принуда с оръжие и държане на наркотици.

Венета Михайлова е първа братовчедка на обвиняемия Хасърджиев. Има дъщеря, която е със здравословни проблеми. Със семейството си живеят отвъд Oкеана.

Занимават се с търговия. Част от печалбата решават да вложат в проект – създаването на детски центъра за деца с увреждания.

Избират мястото – Сливен. Оттам е семейството на Хасърджиев. Идеята е тя да финансира, а те да помагат.

"Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, обясни Венета Михайлова.

Венета първо изпраща пари кеш.

"На вуйчо на името са изпратени 93 000 долара. С тях сме купили парцели със земя. Те са на името на вуйчо и на вуйна“, добави Венета.

След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. "Просто се доверих“.

Изпраща ни и документите.

От Търговския регистър се потвърждават думите ѝ – фирмата е свързана с името на Станимир Хасърджиев. Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува.

"Когато започнах да питам за отчет, ето тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години“, каза Венета Михайлова.

Разказва, че многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му. Без успех. Не знае какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.

От bTV потърсиха бащата на обвиняемия Станимир Хасърджиев. Имотът на семейството е в сливенските минерални бани - къща за гости, лятна градина и басейн.

Там срещат жена. "Той го няма. Никаква не съм. Никаква не съм на Станимир. Нищо не знам и не мога да кажа нищо. Не познавам Венета“, твърди жената.

След като показват кадрите на Венета, тя е категорична – именно това е майката на Станимир Хасърджиев.

Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер, актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис останаха в ареста. И четиримата са с обвинения, че са държали по принуда 20-годишен мъж.

Хасърджиев твърди, че нищо не  е направил и ще го докаже.

Четиримата са обвинени за принуда с оръжие срещу 20-годишно младеж. В сигнала си той твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.

Анастасиос Михайлидис признава, че е бил в апартамента във въпросната нощ. Но за кратко, твърди той. И казва, 20-годишният младеж  е дошъл с друг от обвиняемите. Оръжие в апартамента не е виждал, казва още ексмоделът. От прокуратурата контрират.

"Установени са по действията по разследването. Едното е законно, другите не са“.

Хасърджиев има и второ повдигнато обвинение - за държане на наркотици. На влизане в залата дългогодишният председател на пациентска организация заяви, че подозира, че арестът му не е случаен.

"Това е заради сигнал срещу Андрей Дамянов. 3 години няма нищо“.

Цитираният бивш член на надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов е категоричен - срещу него няма заведени дела. И допълва - в икономическа полиция преди 3 години срещу Хасърджиев тогавашното ръководство на Касата е подало сигнал за нередности в управлението.

Още по темата: общо новини по темата: 16
30.10.2025 Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" от Мариан Бачев
30.10.2025 Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник?
29.10.2025 Театрална работилница "Arcadia Fusion ART" проговориха за скандала с Росен Белов
29.10.2025 Мариан Бачев: Това е толкова обидно. Разследването срещу мен не ме смущава
29.10.2025 Адв. Андрей Дамянов за д-р Станимир Хасърджиев: Ако е отмъщение, то не е от
мен
28.10.2025 Мариан Бачев: Не съм сплашвал кмета на столичния район "Изгрев"
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Кандидатстудентска кампания 2025/2026 г.
Никола Саркози влиза в затвора
Отношенията между САЩ и Китай
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: