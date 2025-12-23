Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поради големия брой клиенти, които използват онлайн и мобилното банкиране на Банка ДСК в момента, достъпът е временно затруднен.

Това съобщиха от банката.

"Моля, опитайте отново по-късно", се казва още в съобщението.