Голяма наша банка: На тези дати плащанията с карти, преводите и онлайн банкирането ще са затруднени!
Във връзка с провеждане на планирани тестове на системите на Банка ДСК, са възможни временни затруднения в следните периоди:
27.03.2026 г., 23:00 ч. – 28.03.2026 г., до 03:00 ч.
28.03.2026 г., 23:00 ч. – 29.03.2026 г., до 03:00 ч.
В тези интервали е възможно да изпитвате затруднения при:
- плащания с карти (POS, онлайн и тегления от банкомат)
- преводи (вкл. незабавни плащания)
- интернет и мобилно банкиране (DSK Direct, DSK Online и DSK Mobile, DSK Smart)
Услугите ще бъдат ограничавани и възстановявани поетапно в рамките на посочените периоди.
Съветваме:
- да планирате предварително своите плащания и преводи
- да разполагате с необходимата сума в брой за периода на прекъсванията
