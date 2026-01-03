ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма катастрофа на АМ "Тракия" и двата автомобила са неузнаваеми
Инцидентът е станал в посока София на 36-тия км. Единият от автомобилите е обърнат на страни, а другият е с напълно размазана предница.
От кадрите се вижда, че са се събрали много хора, за да помогнат на шофьорите.
Все още няма информация за пострадали.
