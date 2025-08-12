ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Според съобщението, измамниците се свързват с потенциалните жертви, представяйки се за служители на полицейски структури като ГДБОП, ГДНП, СДВР и други. Те съобщават на клиентите, че личните им спестявания са станали обект на кражба или че някой се опитва да изтегли кредит от тяхно име.
След това "мнимият полицай“ прехвърля комуникацията към фалшив "служител на Българската народна банка (БНБ)“, който предлага "сигурен вариант“ за защита на парите. Този вариант изисква жертвите да изтеглят парите си и да ги внесат по "защитена“ сметка в друга банка, която уж е сертифицирана от БНБ.
Често измамниците подтикват пострадалите да изтеглят и потребителски кредит, който след това да предадат на "представител на властите“ лично.
От банката предупреждават, че служители на МВР или БНБ никога не биха поискали от гражданите да изтеглят своите спестявания или кредити под какъвто и да е предлог.
Препоръките към клиентите са да бъдат особено внимателни при получаване на обаждания, в които ви искат лична или финансова информация. Никога да не предоставят достъп до банкови сметки и да не извършват трансфери по искане на непознати.
"Пазете парите си и не се поддавайте на натиск от неизвестни лица, дори и да се представят за служители на властите. При съмнения за измама, прекъснете връзката и незабавно се свържете с най-близкото управление на МВР", съветват от банката.
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 37 мин.
0
