Голям жълт диван ще очаква посланията на народа към Слави Трифонов
От днес диванът в "Триъгълника на властта" ще събира послания за лидера на ИТН като част от управляващата коалиция Слави Трифонов.
"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", пишат от младежката организация на ПП
