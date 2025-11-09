Новини
Голям язовир в България се превърна в поле
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:16Коментари (0)59
©
Язовир "Студен кладенец“, поглед от крепостта Вишеград. Това, което е останало от него.

Вода няма, само гьолове, чак до най-дългия въжен мост, водещ към село Лисиците. Дори след заределите се дъждовни дни през октомври и ноември.

Това е обичайна гледка в последните години, съобщава 24rodopi.com.

Горещи лета, сухи зими, които оставят тъжни гледки.

 

 







