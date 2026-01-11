Сподели close
На 11 януари Българската православна църква почита паметта на свети Теодосий Велики, един от най-значимите организатори на ранното християнско монашество. 

Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен “началник на общежитието". Сам той измивал раните на страдащите в неговите болници и помагал за обслужването на разнообразните просители и поклонници. Св. Теодосий бил погребан във Витлеемската пустиня.

"Теодосий“ означава "от Бога даден“ или "Богдан“.

На 11 януари имен ден празнуват Богдан, Бого, Божо, Божил, Богоя, Богдана, Бона, Бонка, Богомил, Богомила, Божан, Божана, Теодор, Теодора, Теодоси, Теодосий, Теодосия.

Денят е белязан от строги духовни послания, а народната традиция го свързва със смирение, въздържание и забрани, които трябва да се спазват за здраве и благополучие през годината.

Не се пере и не се простира

Смята се, че водата в този период е "осветена“ след Богоявление и не бива да се използва за тежка домашна работа. Вярва се, че нарушаването на забраната може да донесе болести в дома.

Не се шие и не се плете

Остри предмети не се използват, за да не се "реже“ късметът на семейството. Жените избягват всякакви ръчни дейности.

Не се започват нови начинания

Денят е предназначен за вътрешно успокоение, а не за важни решения. Според старите вярвания всичко започнато на 11 януари ще върви трудно.

Не се вдига шум и не се кара

Свети Теодосий е символ на смирението. Вярва се, че кавгите в този ден "отварят врата“ за нещастия през годината.

Името Теодосий означава "Божи дар“ и е сред най-старите християнски имена, свързани с монашеската традиция.