Голям празник е! Хората се молят за изцеление от болести
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:40Коментари (0)24
На 18.10.2025 г. Православната църква чества света великомъченица Злата Мъгленска и свети Лука. На днешния ден през 1795 г. е обесена Злата Мъгленска след изтезания от османците заради отказа ѝ да приеме мохамеданството.

Апостол Лука е родом от Сирийска Антиохия и е живял през първи век. За живота му са запазени само ограничени сведения. Известно е, че още от младостта си той се е обучавал в областите медицина, философия и живопис.

След като се е запознал с Христос и учението Му, Лука предприел пътуване до Палестина, където е избран за един от седемдесетте апостоли. Той активно участва в първите християнски проповеди, станал е свидетел на разпятието на Христос и по-късно придружава апостол Павел като негов сътрудник, адвокат и лекар. Поради това светецът е почитан като покровител на лекарите.

Хората се обръщат към Свети Лука с молитви за изцеление от болести, за помощ при отглеждането на децата и за хармония в семейството.

Денят на Свети Лука е известен и като Ден на лука. Вярва се, че на този ден лукът притежава специални сили - той укрепва здравето и предпазва от болести.






