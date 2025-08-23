Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Голям пожар в местността "Свети Георги" в Сливен
Автор: Цвети Христова 15:10Коментари (0)25
© Facebook
виж галерията
Пожар гори в местността "Св. Георги", която се намира над Сливен. Това потвърдиха от ГД Пожарна безопасност и защита на населението за "Фокус".  

Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа.

Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място работят 6 екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци, както и от Държавното горско с
топанство.

В района духа силен вятър, но всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.

Още по темата: общо новини по темата: 350
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград
Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград
16:26 / 21.08.2025
Дантелиери от цял свят с визита в Кюстендил
Дантелиери от цял свят с визита в Кюстендил
15:55 / 21.08.2025
Още един ремонт на АМ "Струма" ще затвори аварийните ленти в този участък
Още един ремонт на АМ "Струма" ще затвори аварийните ленти в този участък
13:21 / 21.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
Световна черна хроника
Природни стихии
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: