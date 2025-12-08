ЗАРЕЖДАНЕ...
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
По думите му търговските вериги са инвестирали значителни средства и усилия в подготовката на персонала. "Вложено е много в тяхното обучение и подготовка. Касиерите ще са подготвени за това предизвикателство“, подчерта Вълканов.
Той изрази увереност, че обществото ще премине през този преход без сериозни проблеми:
"Надявам се, че с дисциплината, която често виждаме у по-възрастното поколение, ще се справим и с този етап без големи сътресения. Нямам притеснения в това отношение.“
Вълканов напомни и едно от най-важните правила за клиентите – ако плащането е в лева, рестото задължително трябва да бъде върнато в евро. Законодателството обаче допуска и изключения.
"Не може на 100% да се предвиди нужният обем от монети, особено ако някои клиенти злоупотребяват и дойдат със 100 лева, за да купят пакетче дъвки. Хипотетично е възможно касовата наличност от евро да се изчерпа. В такъв случай по изключение рестото може да бъде върнато изцяло в лева – но не и в две валути“, поясни той.
Очакванията на бранша са процесът да бъде посрещнат спокойно, а натрупаната подготовка да минимизира рисковете от забавяния или недоволство.
Надзорът на НЗОК одобри новия Бюджет 2026
21:18 / 07.12.2025
