Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България утвърди г-н Боян Митракиев за изпълнителен директор на КРИБ. Той ще заеме официално длъжността от 1 март 2026 година. Това съобщиха от КРИБ.Г-н Евгений Иванов, който беше изпълнителен директор и член на УС на КРИБ в продължение на 27 години, ще заеме длъжността почетен изпълнителен директор, отговарящ за европейските проекти и програми.Управителният съвет оценява високо дългогодишния, последователен и изключително ценен принос на г-н Евгений Иванов за развитието на КРИБ и утвърждаването й като най-влиятелната работодателска организация в България.Боян Митракиев завършва бизнес администрация в City University of Seattle и защитава докторска степен по обществени комуникации и информационни системи в Нов Български Университет. Притежава 15-годишен опит като консултант в сферата на публичните комуникации и информационните технологии. Преподава като асистент в катедра Национална и регионална сигурност в УНСС.