Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:22Коментари (0)188
Европейската комисия официално одобри придобиването на TBI Bank от американския частен капиталов инвеститор Advent International L.P.. Процедурата премина по опростения ред на преглед по Регламента на ЕС за сливанията, като регулаторът заключи, че сделката няма да породи проблеми с конкуренцията. Причината е, че пазарните дялове на двете страни в засегнатите пазари - България, Гърция и Румъния - са ограничени.

През април 2025 г. Advent и досегашният собственик 4finance Holding подписаха окончателно споразумение за продажбата на TBI Bank, припомня money.bg. Стойността на сделката надхвърля активите на банката към края на 2024 г., а условията предвиждат над 75% от сумата да бъде изплатена веднага, а остатъкът - в рамките на следващите 18 месеца.

TBI Bank, основана през 2002 г., е активен играч в потребителското кредитиране и финтех услугите в региона. Банката оперира в България, Румъния и Гърция, разполага с над 32 000 партньорски точки за плащания и обслужва повече от 2,4 милиона клиенти. За 2024 г. тя отчете рекордна нетна печалба от 50 млн. евро - ръст от 18% спрямо предходната година - като поддържа стабилни нива на ликвидност и капитал.

Advent International е сред водещите глобални частни капиталови фондове с над 40 години опит и активи под управление от десетки милиарди долари. В портфолиото му влизат значими банкови и финтех инвестиции по света, включително Nubank (Бразилия), KreditBee (Индия) и Aareal Bank (Германия). В България Advent вече има присъствие чрез финтех компанията MyPOS, придобита през февруари 2024 г., която обслужва над 190 000 малки предприятия в над 30 европейски държави.

С подкрепата на Advent се очаква TBI Bank да ускори разширяването на пазарната си позиция и да използва синергиите с други компании от портфолиото на фонда. Финализирането на сделката е планирано за четвъртото тримесечие на 2025 г., след приключване на всички регулаторни процедури.






