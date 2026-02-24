ЗАРЕЖДАНЕ...
Годишният мониторинг на водите у нас стартира
©
Мониторингът на водите осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на водите и факторите, въздействащи върху тях. Въз основа на тази информация се правят анализи, оценки и прогнози за вземане на управленски решения и обосноваване на дейности за опазване и защита на водите от вредни въздействия. Данните от мониторинга са основа за осъществяване на контрол и за налагане на санкции при нарушаване на нормативните изисквания. Провежданият мониторинг на водите осигурява информация за оценка на прилагането в България на европейското право в областта на водите и докладване към различни международни институции – Европейската комисия, Европейската агенция по околна среда и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR).
Одобрени са програми за територията на всяка от четирите басейнови дирекции в страната – за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води, за хидробиологичен мониторинг, за контролен мониторинг на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, за мониторинг на химичното състояние на подземните води, мониторинг на приоритетните вещества в биота, мониторинг на приоритетните вещества в седимент, мониторинг на приоритетните вещества в седимент в стоящи води и пр.
Програмите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води са разработени от четирите дирекции за басейново управление на водите в съответствие със спецификата на водните тела и техните характеристики и включват:
физикохимичен мониторинг на повърхностни и подземни води;
хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за показателите макрозообентос (макробезгръбначна фауна, обитаваща дъното на водните басейни), макрофити (водна растителност) и фитобентос (кремъчни водорасли, обитаващи дъното на водните басейни) за категория "реки";
мониторинг на седименти в повърхностни води за категории "реки“ и "езера/язовири"; хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за риби за категория "реки" и всички биологични елементи за качество за категория "езера“.
Мониторингът ще се проведе според заповед на министъра на околната среда и водите от 29 януари, в която са посочени и всички пунктове, честотата на пробонабиране и показатели, които ще се анализират през тази година. Само една от програмите – за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води, предвижда проследяване на състоянието в 156 пункта на територията на Дунавски район за басейново управление, 147 пункта на територията на Черноморски район, 94 пункта в Източнобеломорски район и 58 пункта в Западнобеломорски район.
Още от категорията
/
Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на "Коалицията на желаещите"
18:19
Йотова: Общините имат нужда от финансова автономия и самостоятелност при планирането и изпълнението на политики
16:11
МВнР: Силно вярваме, че 2026 г. трябва да бъде годината, в която оръжията ще замлъкнат и ще се възстанови мир
13:58
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
12:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.