Глобените заради спекула търговци, не са длъжни да връщат по-ниските цени
Собствениците на обекти, където има увеличение, изтъкват, че разходите им от началото на годината също са скочили.
В този фитнес еднократното посещение е поскъпнало с 0,92 евроцента, а членската карта - с 15 на сто. Преди седмица от НАП са написали предписание на собственика. Той обаче твърди, че неговите разходи също са се увеличили.
"Абсолютно няма нещо, което да е останало със същите цени – от 31 декември 2025 г. към следващата дата 2 януари 2026. "Софийска вода“ е с нови цени, токът също е по-скъп, счетоводните услуги – абсолютно всичко, което е като ежемесечен разход за фирмата е с повишени цени“, каза Йордан Воденичаров, собственик на фитнес.
Представил е обосновката си на приходната агенция: "Ако ми бъде наложена глоба – ще я обжалвам, първото нещо, което ще направя и няма как да коригирам цените“.
За необосновано увеличение се счита такова, което не е подкрепено с обективни икономически фактори, посочват от КЗП. При установено нарушение глобите варират от 2500 до 100 хил. евро. Санкциите имат превантивен и възпиращ ефект, но не задължават търговците да връщат цените на старите нива, посочват от Комисията:
"Действащата нормативна уредба не съдържа изрично задължение за автоматично възстановяване на цените. Законът за въвеждане на еврото е изграден на принципа на свободното ценообразуване, като Държавната намеса се изразява не в пряко определяне или фиксиране на цените, а в санкциониране на икономически необоснованото поведение, свързано с превалутирането“.
Клиенти наблюдават поскъпване и на други места, например салоните за красота. Прическата на Любомира Сотирова е поскъпнала от 30 на 50 евро.
Дали наистина има необосновано поскъпване ще стане ясно след година, когато приключат проверките и последвалите дела за обжалване от страна търговци и бизнеси, отбелязват от Асоциация активни потребители. Подчертават, че пазарният принцип трябва да балансира цените.
"За потребителите най-важното е да избират разумно и да сравняват, защото ние много често просто си спестяваме усилието да сравняваме“, посочи Богомил Николов от Активни потребители.
Проверките на приходната агенция продължават, пише bTV.
