Гледат делото за катастрофата със загинал французин на Околовръстното в София

Поредно заседание по делото за тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София през 2022 година, когато загина френски турист. Подсъдим за смъртта му е шофьорът Димитър Любенов.



Според прокуратурата той е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта. Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа на Околовръстното шосе на София преди две години, е натиснал спирачката на автомобила непосредствено преди удара. Това сочи техническата експертиза по делото, приета днес от Софийския градски съд.



Според заключението натискането на спирачката от страна на Любенов е станало една десета от секундата преди удара. Анализът е направен по кадри от видеонаблюдение, от което се вижда кога светват стоповете на колата на Любенов.



При зверския удар пострадаха още съпругата на френския турист и шофьорът, който ги е возил от Банско към летището в София.